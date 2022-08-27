ماكرون وتبون يوقعان إعلان "الشراكة المتجددة" بين باريس والجزائر

وقّع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت إعلان "الشراكة المتجددة" بين فرنسا والجزائر، بعد 60 عاما على استقلال الجزائر.

وقد نصّ إعلان الجزائر على ضرورة تمكين "الشراكة المتجددة" بين البلدين وبدء حقبة جديدة واعدة بمستقبل مشرق لكلا البلدين على جميع الأصعدة والمستويات.

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وقد اتفق الطرفان على إنشاء "مجلسا أعلى للتعاون" بين البلدين على أعلى المستويات، لحل جميع الملفات العالقة بين البلدين وعلى رأسها ملف الاحتلال الفرنسي للجزائر.

كما وقد عقد على هامش الاتفاق اجتماع رفيع المستوى جمع قادة أجهزة الأمن والجيش من الطرفين "لأول مرة منذ استقلال الجزائر"

المصدر: وكالة فرانس برس.