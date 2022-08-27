بعد تحذيرات من حالة طوارئ.. نقل مئات اللاجئين من أحد مراكز اللجوء في هولندا

أكد ليون فيلدت، المتحدث باسم وكالة اللاجئين الهولندية نقل مئات اللاجئين من مركز إيواء طالبي اللجوء الرئيسي تير أبيل، في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى مراكز أخرى في البلاد.

وكان الصليب الأحمر الهولندي ومنظمة أطباء بلا حدود حذرا من حالة طوارئ إنسانية محدقة في مركز تير أبيل شمال هولندا، حيث يعيش أمامه أكثر من 700 لاجئ منذ قرابة ثلاثة أسابيع في ظروف مزرية.

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وظهرت مشاهد لهم يفترشون الأرض قرب المراحيض ودورات المياه.

واعترف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بوجود "مشاهد مخزية في المركز"، واعدا بحل قريب للمشكلة.

المصدر: أ ف ب