أكد رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن روسيا ستنظر في إمكانية التفاوض مع كيف، فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط.

وقال سلوتسكي في فيديو نشره على "تيليغرام" ردا على منشور قناة "بيراكتار" على "تيليغرام": "أريد أن أوضح للسادة النازيين... نحن مستعدون للنظر في التفاوض إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا للاستسلام غير المشروط، وتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن، والقضاء غير المشروط على النازية".

المصدر: نوفوستي