كشفت صحيفة "سترانا" أن تاجر المخدرات الأوكراني يوري تشيرنيتسكي المعتقل في كييف، يعتبر مورد المخدرات الرئيسي لحزب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، ونواب البرلمان الأوكراني.

وقالت الصحيفة أن مكتب المدعي العام بمدينة كييف، أعلن أنه تم القبض على مواطن يبلغ من العمر 48 عاما، قام ببيع الكوكايين بشكل مستمر في العاصمة وتم العثور على أكثر من 20 كيسا من الكوكايين والمال والذخيرة في منزله.

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وذكرت أن تشيرنيتسكي يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع مصادرة ممتلكاته.

ولم يتم الإعلان عن اسم المعتقل لكن يمكن معرفة ذلك من خلال الصورة المنشورة.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن تشيرنيتسكي كان أحد موردي المخدرات الرئيسيين للطبقة السياسية الحاكمة الأوكرانية، بما في ذلك نواب البرلمان الأوكراني من حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إلية زيلينسكي.

وكانت تجري عمليات تسليم الكوكايين إلى العميل في ظروف ورقية كبيرة، على أساس أنها مستندات تجارية.

وفي خريف عام 2019، اتهمته زوجته السابقة باختطاف ابنتهما البالغة ثلاث سنوات.

المصدر: RT