 
مباشر

اعتقال تاجر مخدرات أوكراني خطير اختطف ابنته وزود أعضاء البرلمان الأوكراني بالكوكايين

أخبار العالم

اعتقال تاجر مخدرات أوكراني خطير اختطف ابنته وزود أعضاء البرلمان الأوكراني بالكوكايين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/totx

كشفت صحيفة "سترانا" أن تاجر المخدرات الأوكراني يوري تشيرنيتسكي المعتقل في كييف، يعتبر مورد المخدرات الرئيسي لحزب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، ونواب البرلمان الأوكراني.

وقالت الصحيفة أن مكتب المدعي العام بمدينة كييف، أعلن أنه تم القبض على مواطن يبلغ من العمر 48 عاما، قام ببيع الكوكايين بشكل مستمر في العاصمة وتم العثور على أكثر من 20 كيسا من الكوكايين والمال والذخيرة في منزله.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: العدوانية المفرطة للمسلحين الأوكرانيين قد يكون سببها تعاطي المخدرات
الدفاع الروسية: العدوانية المفرطة للمسلحين الأوكرانيين قد يكون سببها تعاطي المخدرات

وذكرت أن تشيرنيتسكي يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع مصادرة ممتلكاته.

ولم يتم الإعلان عن اسم المعتقل لكن يمكن معرفة ذلك من خلال الصورة المنشورة.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن تشيرنيتسكي كان أحد موردي المخدرات الرئيسيين للطبقة السياسية الحاكمة الأوكرانية، بما في ذلك نواب البرلمان الأوكراني من حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إلية زيلينسكي.

وكانت تجري عمليات تسليم الكوكايين إلى العميل في ظروف ورقية كبيرة، على أساس أنها مستندات تجارية.

وفي خريف عام 2019، اتهمته زوجته السابقة باختطاف ابنتهما البالغة ثلاث سنوات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا