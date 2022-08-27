عملية تستغرق ثواني معدودة.. السلطات الهندية تقرر هدم ناطحتي سحاب عملاقتين (فيديو)
أعلن مسؤولون في الهند أن السلطات بدأت يوم السبت إجلاء آلاف الأشخاص عن منازلهم قبل إزالة ناطحتي سحاب من 40 طابقا في منطقة سكنية في ضواحي العاصمة نيودلهي.
وقالت السلطات المحلية إنه من المقرر تفجير المبنيين السكنيين التوأمين اللذين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار يوم الأحد في عملية تستغرق ما بين 12 و15 ثانية ليصبحا أكبر مبنيين يتم هدمهما على الإطلاق في الهند، وفقا لوسائل إعلام محلية وعالمية اليوم.
وقضت المحكمة العليا في الهند العام الماضي بأن المسؤولين عن بناء البرجين انتهكوا سلسلة من قواعد البناء المهمة وأمرت بتسويتهما بالأرض.
ومن المقرر استخدام أكثر من 3700 كيلوغرام من المتفجرات لهدم البرجين المعروفين باسم "أبيكس" و"سياني" والواقعين على حافة طريق سريع مزدحم يربط ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند بالعاصمة.
وتستلزم عملية الهدم إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة المجاورة في وقت مبكر من يوم الأحد وسيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد خمس ساعات من اكتمال الهدم.
ट्विन टावर के आसपास के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाईजरी जारी, पार्किंग प्लान भी भेजा। #noidakhabar@noidapolice@noidatraffic@CP_Noida@jtcpnoida@vinodsharmanbt#TwinTowers#TwinTowerDemolition#TwinTowerBlast#NoidaTowerDemolition— NoidaKhabar.com (@noidakhabar) August 27, 2022
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#towerofcorruption#TwinTowerDemolition@myogiadityanath@narendramodi lots of buyers in other projects of Supertech still suffering due to corruption. Justice is being served only for few buyers."Noida's Supertech twin towers to be demolished on Sunday" https://t.co/iYGPxSwEZy— Yogesh Dubey (@YogeshKdube) August 27, 2022
कुछ ही घण्टो में ध्वस्त हो जाएगा नोएडा का ट्विन टावर। @tricitytoday#TwinTowerDemolition#NoidaTowerDemolition#Noidatwintowers#noidapic.twitter.com/Z0lQQsSJEB— Md Raza (@MdRaza_) August 27, 2022
سپر ٹیک کے ٹوئن ٹاورس کے انہدام پر ڈی سی پی سینٹرل راجیش ایس نے کہا کہ 400 سے زیادہ سول پولیس اہلکارموقع پر موجود رہیں گے۔ این ڈی آر ایف سے بھی گزارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، 8 ایمبولینس، 4 فائر ٹینڈر اسپاٹ پر رہیں گے۔ #TwinTowers#TwinTowerDemolition#NoidaNews#SuperTechTowerspic.twitter.com/za43jiyi22— News18 اردو (@News18Urdu) August 27, 2022
#उत्तर_प्रदेश के #नोएडा में स्थित 100 मीटर ऊंचे दो टावरों को अवैध रूप से बनाए जाने के बाद ध्वस्त करने की तैयारी #SupertechTwinTowers#NoidaTowerDemolition#TwinTowerDemolition#tarkVtarkhttps://t.co/VPvZcZJtgSpic.twitter.com/xsBX1Co4cs— तर्क वितर्क (@tarkVtark) August 27, 2022
काउंटडाउन शुरू, 3500 किलो विस्फोटक से चंद सेकंड में ढेर हो जाएगा ट्विन टावर— TV9 Rajasthan (@TV9Rajasthan) August 27, 2022
देखिए महाकवरेज लगातार रविवार दोपहर 12 बजे से #LIVE#WATCH: https://t.co/YzPHWH600l#UttarPradesh#Noida#TwinTower#TwinTowerDemolition@CeoNoida@noidapolice@choudhryrahul@Bhupendrdevrahipic.twitter.com/A5lFAaIdg8
المصدر: وسائل إعلام هندية