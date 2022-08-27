تعهد بولندي-تشيكي بحماية سماء سلوفاكيا بعد تخليها عن طائرات الميغ

وقعت بولندا وجمهورية التشيك اتفاقا اليوم السبت لحماية المجال الجوي لسلوفاكيا بعد أن أعلنت تخليها عن مقاتلاتها القديمة من طراز ميغ-29.

وستستمر الحماية حتى تتسلم سلوفاكيا طائرات "إف-16" الجديدة من الولايات المتحدة في العام 2024.

وقع الاتفاق وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك ونظيرته التشيكية جانا سيرنوشوفا ووزير دفاع سلوفاكيا ياروسلاف ناد في إحدى القواعد الجوية في سلوفاكيا.

تمتلك سلوفاكيا أسطولا مكونا من 11 طائرة من طراز "ميغ-29"، وأعلن ناد الشهر الماضي أن سلوفاكيا تدرس التبرع بها لأوكرانيا في ظل ظروف معينة.

المصدر: أ ب