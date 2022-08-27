مسؤول أوكراني يتراجع عن تصريحاته بشأن إجلاء سكان كييف قسرا

تراجع رومان تكاتشوك، مدير إدارة الأمن البلدي في إدارة مدينة كييف، عن تصريحه بأن سلطات المدينة تبحث خيارات الإجلاء القسري لسكان العاصمة الأوكرانية.

ونقلت إدارة مدينة كييف عن تكاتشوك قوله على موقعها على الإنترنت إنه "لا يوجد حديث عن إجلاء السكان من كييف أو من مناطقها على الإطلاق".

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وأشار إلى أنه تم إنشاء لجان إجلاء خاصة في كل منطقة من مناطق كييف.

ووفقا له، فإن هذا حدث منذ وقت طويل، ويتم توفير اللجان من أجل العمل في حالات الطوارئ المختلفة تماما، بدءا من الفيضانات إلى الكوارث من صنع الإنسان.

وأضاف: "نجري تدريبات من وقت لآخر، ونبحث خيارات مختلفة، بما في ذلك الإجلاء القسري. هذا ما كنت أقصده".

المصدر: نوفوستي