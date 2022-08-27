 
مباشر

مسؤول أوكراني يتراجع عن تصريحاته بشأن إجلاء سكان كييف قسرا

أخبار العالم

مسؤول أوكراني يتراجع عن تصريحاته بشأن إجلاء سكان كييف قسرا
Globallookpress Yevhen Kotenkoukrinform
كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/totj

تراجع رومان تكاتشوك، مدير إدارة الأمن البلدي في إدارة مدينة كييف، عن تصريحه بأن سلطات المدينة تبحث خيارات الإجلاء القسري لسكان العاصمة الأوكرانية.

ونقلت إدارة مدينة كييف عن تكاتشوك قوله على موقعها على الإنترنت إنه "لا يوجد حديث عن إجلاء السكان من كييف أو من مناطقها على الإطلاق".

إقرأ المزيد
مسؤول أوكراني لا يستبعد إجلاء سكان كييف قسرا
مسؤول أوكراني لا يستبعد إجلاء سكان كييف قسرا

وأشار إلى أنه تم إنشاء لجان إجلاء خاصة في كل منطقة من مناطق كييف.

ووفقا له، فإن هذا حدث منذ وقت طويل، ويتم توفير اللجان من أجل العمل في حالات الطوارئ المختلفة تماما، بدءا من الفيضانات إلى الكوارث من صنع الإنسان.

وأضاف: "نجري تدريبات من وقت لآخر، ونبحث خيارات مختلفة، بما في ذلك الإجلاء القسري. هذا ما كنت أقصده".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا