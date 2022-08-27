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ماكرون يزور "ديسكو مغرب" في مدينة وهران الجزائرية ويوجه رسالة لـ DJ Snake (صور + فيديو)

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ماكرون يزور
ماكرون يزور "ديسكو مغرب" في مدينة وهران الجزائرية
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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة مدينة وهران في الجزائر، حيث كان في استقباله بمطار أحمد بن بلة الدولي، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

وقام ماكرون بجولة في شوارع وهران، وكان مقر شركة الإنتاج الفني الشهيرة "ديسكو مغرب" أحد محطاته، حيث التقى الرئيس الفرنسي هناك بجمع من المواطنين الجزائريين.

وتعرف دار التسجيلات الشهيرة "ديسكو مغرب" بأنها مهد أغنية الراي، ومنها تخرج الشاب خالد ومامي وحسني والزهوانية.

والتقط ماكرون صورة تذكارية مع مؤسس الشركة بوعلام بن حوّة (68 سنة).

كما تم التقاط صور له يحمل شريط كاسيت للمغني الراحل "الشاب حسني" الذي اغتالته عناصر إرهابية سنة 1994.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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