ماكرون يزور "ديسكو مغرب" في مدينة وهران الجزائرية ويوجه رسالة لـ DJ Snake (صور + فيديو)

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة مدينة وهران في الجزائر، حيث كان في استقباله بمطار أحمد بن بلة الدولي، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

وقام ماكرون بجولة في شوارع وهران، وكان مقر شركة الإنتاج الفني الشهيرة "ديسكو مغرب" أحد محطاته، حيث التقى الرئيس الفرنسي هناك بجمع من المواطنين الجزائريين.

وتعرف دار التسجيلات الشهيرة "ديسكو مغرب" بأنها مهد أغنية الراي، ومنها تخرج الشاب خالد ومامي وحسني والزهوانية.

والتقط ماكرون صورة تذكارية مع مؤسس الشركة بوعلام بن حوّة (68 سنة).

كما تم التقاط صور له يحمل شريط كاسيت للمغني الراحل "الشاب حسني" الذي اغتالته عناصر إرهابية سنة 1994.

Macron x Disco Maghreb ? Si après ça, il chante pas Baida mon amour à Brigitte … #Oranpic.twitter.com/fGmDKkyLq0 — Sahra (@sahrasahrab) August 27, 2022

D’après Macron il n’y avait que des jeunes à disco Maghreb 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/zwab5ODrIm — maya (@mayasdreams) August 27, 2022

🇫🇷🇩🇿 Emmanuel Macron chez Disco Maghreb à Oran. Label emblématique du raï repopularisé récemment par #DJSnake@djsnakepic.twitter.com/sZ8g1Ijqxm — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) August 27, 2022

🇫🇷🇩🇿 Bain de foule improvisé par Emmanuel #Macron dans les rues d’Oran. « One two three, viva l’#Algérie » scandent les habitants @franceinfopic.twitter.com/Hl3KLQB7sx — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) August 27, 2022

المصدر: وسائل إعلام جزائرية