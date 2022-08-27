الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "قواته اعتقلت خلية تهريب مخدرات تعمل عبر الحدود المصرية، بعد أن رصدت وحدة مكلفة بمراقبة الحدود عدة بغال تحمل مخدرات تحاول عبور الحدود".

إقرأ المزيد

وفي بيان له، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "صادر 50 كيلوغراما من المخدرات بقيمة تقارب مليوني شيكل"، لافتا إلى أن المخدرات "تم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية".

في حين أن بيان الجيش الإسرائيلي لم يذكر ما إذا كان قد تم اعتقال المهربين أثناء العملية، بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى نوع المخدرات التي كان المهربون يحاولون تهريبها إلى إسرائيل.

Earlier this morning, IDF soldiers spotted multiple suspects attempting to smuggle drugs into Israel.



The soldiers operated to thwart the attempt, and confiscated 50 kg of drugs worth approximately 2 million shekels.



The drugs were transferred to the Israel Police. pic.twitter.com/O5cB33MsmY — Israel Defense Forces (@IDF) August 27, 2022

المصدر: "i24"