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الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية (صور)

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الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية (صور)
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "قواته اعتقلت خلية تهريب مخدرات تعمل عبر الحدود المصرية، بعد أن رصدت وحدة مكلفة بمراقبة الحدود عدة بغال تحمل مخدرات تحاول عبور الحدود".

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وفي بيان له، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "صادر 50 كيلوغراما من المخدرات بقيمة تقارب مليوني شيكل"، لافتا إلى أن المخدرات "تم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية".

في حين أن بيان الجيش الإسرائيلي لم يذكر ما إذا كان قد تم اعتقال المهربين أثناء العملية، بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى نوع المخدرات التي كان المهربون يحاولون تهريبها إلى إسرائيل. 

المصدر: "i24"

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