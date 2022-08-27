صحيفة Bild: مراكز التسوق الألمانية بدأت في وقف عمل السلالم المتحركة جزئيا

قالت صحيفة "بيلد"، إن أولى مراكز التسوق في ألمانيا، باشرت اليوم السبت، في وقف عمل بعض السلالم المتحركة، كجزء من تدابير توفير الطاقة.

وذكرت الصحيفة، أن سلاسل متاجر ساتورن وكارستادت بدأت بتقييد عمل السلالم المتحركة في محلاتها، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل أخرى.

ونقلت الصحيفة عن ميغيل مولينباخ رئيس مجموعة Galeria-Kaufhof التجارية قوله: "بدأنا في توفير الطاقة في الإضاءة والسلالم المتحركة. نحن نفعل ذلك قدر الإمكان حتى لا نثقل كاهل العملاء".

في 24 أغسطس، وافقت الحكومة الألمانية على إجراءات لتوفير الطاقة في الشتاء، مما سيقلل من استهلاك الغاز بنسبة 2-2.5٪.

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وتشمل الإجراءات، خفض درجة الحرارة في تدفئة المكاتب والمؤسسات العامة من 20 إلى 19 درجة مئوية، ووقف عمل لوحات الإعلانات الخارجية وكذلك إضاءة المباني والمعالم الأثرية من الخارج من الساعة 22:00 حتى 06:00.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منع أصحاب المتاجر من إبقاء الأبواب مفتوحة لفترات طويلة من الزمن لمنع تسرب الدفء منها.

المصدر: تاس