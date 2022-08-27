زعيم حزب "شور" المولدوفي مستعد للسفر إلى موسكو لإجراء محادثات حول الغاز

قال إيلان شور، السياسي المعروف وزعيم "حزب شور" المعارض في مولدوفا، إنه مستعد للذهاب إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن توريد الغاز الروسي إلى بلاده.

وجاء هذا التصريح، في سياق الذكرى السنوية الـ31 لاستقلال جمهورية مولدوفا، الذي يصادف اليوم السبت.

وبعد توجيهه انتقادا شديدا لسلطات البلاد الحالية، أضاف شور: "أنا شخصيا على استعداد للذهاب إلى موسكو للتفاوض بشأن إمدادات الغاز إلى مولدوفا بشروط لا تقضي على استقلالنا ولا تهين مواطني بلدنا ولا تعطل اقتصادنا".

وتساءل السياسي المولدافي: "هل يمكن لدولة مستقلة، أن تعد سكانها بشتاء بارد لدرجة أنهم لن يكونوا قادرين على الابتعاد عن موقد الحطب في الشتاء".

المصدر: نوفوستي