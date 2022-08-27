الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الأوكراني الأخير لمحطة زابوروجيه الكهروذرية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، بمدفعيتها محطة زابوروجيه الكهروذرية ثلاث مرات.

وذكرت الوزارة، أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال ذلك ما مجموعه 17 قذيفة، سقطت أربع منها على سطح المبنى رقم 1، حيث يتم تخزين 168 كبسولة مع الوقود النووي لشركة "ويستنغهاوس" الأمريكية.

وانفجرت عشر قذائف أخرى على بعد 30 مترا من مستودع التخزين الجاف للوقود النووي المستهلك، وانفجرت 3 قذائف في منطقة المبنى الخاص رقم 2، الذي يضم وحدة تخزين الوقود النووي الطازج التابعة لشركة TVEL وكذلك مستودع تخزين النفايات المشعة الصلبة.

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وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية تقصف المحطة الكهروذرية من بطاريات مدفعيتها المتمركزة في المركز السكني "مارغنيتس" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأكدت الوزارة، أنه خلال السجال المدفعي بين الجانبين، تمكن الجيش الروسي من تحديد موقع مدفع هاوتزر أمريكي من طراز M777، ومن ثم تدميره.

ونوهت الوزارة الروسية بأن الوضع الإشعاعي في منطقة المحطة الكهروذرية يبقى في الحدود الطبيعية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية