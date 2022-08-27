 
مباشر

وزارة الدفاع البريطانية تعلن عن تسليم درونات غواصة لأوكرانيا

أخبار العالم

وزارة الدفاع البريطانية تعلن عن تسليم درونات غواصة لأوكرانيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tos5

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان اليوم، إن لندن ستتبرع بدرونات غواصة تحت الماء لأوكرانيا لتطهير الساحل من الألغام.

وأضاف البيان: "ستقوم بريطانيا، بتسليم درونات يمكنها الغوص تحت الماء، لأوكرانيا وستقوم بتدريب القوات الأوكرانية في المملكة المتحدة، لكي تتمكن من استخدامها لإزالة الألغام على الساحل.

إقرأ المزيد
وزيرة الخارجية الألمانية: لدينا نقص في مخزونات الأسلحة
وزيرة الخارجية الألمانية: لدينا نقص في مخزونات الأسلحة

وذكر البيان، أن الجانب البريطاني يخطط لتسليم أوكرانيا 6 أجهزة غواصة للكشف عن الألغام. سيتم توفير ثلاثة منها من مخزون الجيش البريطاني، وسيتم شراء 3 أجهزة أخرى من مؤسسات الصناعات الدفاعية.

وقالت الوزارة البريطانية: "سيتم تدريب العشرات من عناصر القوات البحرية الأوكرانية على استخدام هذه الدرونات في الأشهر المقبلة، وبدأت المجموعة الأولى بالفعل في التدريب".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا