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باكو: نأمل الاتفاق في بروكسل على تشكيل مجموعة صياغة اتفاقية سلام مع يريفان

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باكو: نأمل الاتفاق في بروكسل على تشكيل مجموعة صياغة اتفاقية سلام مع يريفان
Gettyimages.ru
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قال حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني اليوم، إن بلاده تأمل بأن يتم خلال اجتماع علييف-ميشيل-باشينيان في بروكسل، الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل لإعداد نص اتفاقية السلام.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأنه تقرر في 31 أغسطس عقد اجتماع ثلاثي في بروكسل يضم رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضاف حاجييف: "بوساطة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، سيعقد اجتماع لزعماء أذربيجان وأرمينيا في بروكسل نهاية الشهر الجاري. نأمل أن يتم في هذا اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لإعداد نص اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا. لكننا نرى ترددا من جانب أرمينيا فيما يتعلق بهذه العملية".

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ووفقا له، "سيلتقي نائبا رئيس الوزراء الأرمني والأذربيجاني في موسكو لمناقشة قضايا النقل وترسيم الحدود".

المصدر: نوفوستي

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