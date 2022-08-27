 
مباشر

واشنطن تعلن عن تسوية مع متهمين بتقديم خدمات غير مصرح بها للإمارات

أخبار العالم

واشنطن تعلن عن تسوية مع متهمين بتقديم خدمات غير مصرح بها للإمارات
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tori

أبرمت الخارجية الأمريكية تسويات إدارية مع 3 من أفراد مجتمع المخابرات والعسكريين السابقين لحل الانتهاكات المزعومة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، ولوائح التجارة الدولية بالأسلحة.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تحدّث بعض مدمراتها الحربية
الولايات المتحدة تحدّث بعض مدمراتها الحربية

وفي بيان لها، أوضحت الخارجية الأمريكية أنها توصلت مع كل من رايان آدامز، ومارك باير، ودانييل جيريك، إلى هذه التسويات، بعد مراجعة امتثال مكثفة أجراها مكتب الامتثال لضوابط التجارة الدفاعية في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن "التسويات الإدارية بين وزارة الخارجية والسيد آدامز والسيد باير والسيد جيريكه، تتناول بموجب قانون لوائح التجارة الدولية في الأسلحة (ITAR)، تهمة التزويد غير المصرح به لخدمات الدفاع التي تشمل الأنظمة الإلكترونية والمعدات والبرامج المصممة خصيصا لأغراض استخبارية تقوم بجمع أو مسح أو مراقبة أو استغلال أو تحليل أو إنتاج معلومات من الطيف الكهرومغناطيسي إلى أشخاص أجانب، في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبموجب شروط اتفاقيات الموافقة، سيتم حظر كل من الأفراد الثلاثة، آدامز وباير وجيريكه، إداريا، وبالتالي سيتم منعهم من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تخضع لقانون ITAR لمدة ثلاث سنوات، حيث ستكون اتفاقيات الموافقة والوثائق ذات الصلة متاحة للتفتيش العام في غرفة القراءة العامة بوزارة الخارجية، وعلى قسم اتفاقيات العقوبات والرقابة في موقع الويب الخاص بمديرية ضوابط التجارة الدفاعية.

المصدر: "الخارجية الأمريكية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا