سفارة روسيا في روما ترد على صحيفة إيطالية بلوحة للفنان لوجكين

ردت السفارة الروسية في روما، على مزاعم صحيفة La Repubblica الإيطالية وغيرها من وسائل الإعلام بخصوص "جاسوسة روسية" عملت باسم وهمي على جمع المعلومات السرية في إيطاليا.

وكانت الصحيفة الإيطالية المذكورة، قد تحدثت يوم أمس عن المدعوة ماريا أديل، التي يزعم أنها تحت ستار شخصية اجتماعية ومالكة لمتجر مجوهرات في نابولي، كانت تتجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية وأقامت اتصالات مع ضباط من الناتو وتلقت لعدة سنوات معلومات هامة من مختلف الدول الأوروبية.

وخلال ردها على هذه المزاعم نشرت السفارة صورة تعتمد على فن التلصيق (collage) وتستند إلى لوحة رسمها الفنان الروسي المعروف فاسيا لوجين.

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وصورة الكولاج، التي نشرتها السفارة على قناتها في تيلغرام، تعتمد على لوحة اسمها "تحية من كيبالتش" وهي لوحة ساخرة حول هوس وهواجس التجسس، وكانت مصحوبة بالتعليق التالي: "إذا رأيت الجواسيس الروس في كل مكان، فأنت تقرأ صحيفة ريبوبليكا".

ويشار إلى أن فاسيا لوجين (اسمه الحقيقي أليكسي كودلين) من مواليد مقاطعة موسكو عام 1976، هو فنان ومصمم روسي، تتركز أعماله الفنية على مدمني الكحول والمتقاعدين والأرانب البرية والقطط.

المصدر: نوفوستي