القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 54 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن الفصائل الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 54 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية، أطلقت خلال ذلك 309 قطع ذخيرة من مختلف العيارات ومن مختلف صنوف الأسلحة.

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وأضاف البيان: ""خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 54 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تم خلالها إطلاق 309 قطع من مختلف أنواع الذخيرة".

يشار إلى أن القصف الأوكراني تسبب بأضرار لـ49 مبنى سكنيا في دونيتسك، وغورلوفكا، وأولكساندريفكا، وستاروميكايلوفكا، فضلا عن تسعة مواقع لمرافق البنية التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي