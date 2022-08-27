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مصدر: "طالبان" لا تسمح للطالبات بالذهاب إلى الخارج للدراسة

أخبار العالم

مصدر:
Globallookpress
طالبات أفغانيات
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رفضت حكومة "طالبان" في أفغانستان السماح للطالبات بمغادرة العاصمة كابل للذهاب للدراسة في كازاخستان وقطر، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع.

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وقال المصدر أمس الجمعة إن الطلاب والطالبات يخططون لمغادرة كابل، لكن لم يسمح إلا للطلاب الذكور بالسفر من أفغانستان للدراسة.

يذكر أنه بعد استيلائها على السلطة في البلاد في أغسطس عام 2021، منعت "طالبان" النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وأدخلت الفصل بين الجنسين في المدارس.

المصدر: "سبوتنيك"

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