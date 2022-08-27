كوبا تطلب المساعدة من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، أمس الجمعة، أن هافانا طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في إعادة بناء مستودع للنفط دمره حريق هائل خلف 16 قتيلا.

إقرأ المزيد

وأشارت الخارجية الكوبية إلى أن الطلب جاء خلال لقاء عبر الإنترنت يوم الأربعاء الماضي بين خبراء من البلدين لبحث "السبل الممكنة للتعاون لإعادة تأهيل الجوانب الأكثر تضررا"، حيث اندلع الحريق الهائل في وقت سابق من هذا الشهر نتيجة إصابة بصاعقة لمستودع خارج مدينة ماتانزاس غرب البلاد، على بعد نحو 100 كيلومتر من هافانا، وأتت النيران بالكامل على 4 خزانات من أصل ثمانية في المستودع يتسع كل منها لـ52 مليون لتر من النفط، فيما أسفر الحريق عن إصابة 132 شخصا، في حين أن جميع الضحايا الـ16 من رجال الإطفاء الذين كانوا يحاولون السيطرة على الحريق.

وأفادت الوزارة بأن الوفد الكوبي سأل عن "التقنيات والإجراءات الأكثر ابتكارا" التي تستخدمها وكالة حماية البيئة الأمريكية وكذلك الشركات المرتبطة بقطاع النفط، فيما كانت الولايات المتحدة قد قدمت بالسابق مشورة فنية عبر الهاتف.

هذا وأوضحت الخارجية أن الخبراء الكوبيين اعترفوا بأن لديهم "خبرة محدودة" في هذا النوع من الحرائق.

من جهته، تعهد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو بالمساعدة في إعادة بناء الخزانات.

جدير بالذكر أن مستودع ماتانزاس للنفط أنشئ في ثمانينات القرن الماضي، ويعد أساسيا في البلاد لتأمين احتياجاتها من النفط ومشتقاته.

المصدر: "فرانس برس"