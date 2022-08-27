 
مباشر

الهند تدعم انضمام الأرجنتين إلى "بريكس"

أخبار العالم

الهند تدعم انضمام الأرجنتين إلى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/toqu

أعلنت الهند دعمها لانضمام الأرجنتين إلى مجموعة "بريكس"، وأكدت عزمها على تعزيز التعاون الثنائي.

وجاء في بيان للخارجية الهندية عقب لقاء وزيري خارجية البلدين سانتياغو كافيرو وسوبرامانيام جايشانكار، "خلال اجتماع ثنائي، مجددا دعم بلاده لانضمام الأرجنتين إلى بريكس".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: الأرجنتين وإيران تتقدمان بطلب الانضمام إلى
زاخاروفا: الأرجنتين وإيران تتقدمان بطلب الانضمام إلى "بريكس"

كما أشار الوزيران إلى نمو التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التقنيات العالية والاتصالات والأمن الغذائي والطاقة.

وتضم الكتلة الاقتصادية لدول "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا