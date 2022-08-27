الهند تدعم انضمام الأرجنتين إلى "بريكس"

أعلنت الهند دعمها لانضمام الأرجنتين إلى مجموعة "بريكس"، وأكدت عزمها على تعزيز التعاون الثنائي.

وجاء في بيان للخارجية الهندية عقب لقاء وزيري خارجية البلدين سانتياغو كافيرو وسوبرامانيام جايشانكار، "خلال اجتماع ثنائي، مجددا دعم بلاده لانضمام الأرجنتين إلى بريكس".

إقرأ المزيد

كما أشار الوزيران إلى نمو التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التقنيات العالية والاتصالات والأمن الغذائي والطاقة.

وتضم الكتلة الاقتصادية لدول "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي