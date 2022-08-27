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تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.08.2022/

أخبار العالم

تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.08.2022/
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تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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