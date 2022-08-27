مسؤولة أممية توضح سبب عدم اعتماد وثيقة مؤتمر حظر الانتشار النووي

قالت إيزومي ناكاميتسو نائبة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إن مؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي فشل في اعتماد وثيقة ختامية توافق آراء المشاركين بسبب النزاع في أوكرانيا.

وأضافت ناكاميتسو: "يجب أن أقول إن هذا المؤتمر عقد في جو خاص للغاية"، في إشارة إلى العملية الخاصة في أوكرانيا.

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وتابعت المسؤولة الأممية القول: "وأعتقد أن هذا التأثير كان كبيرا جدا".

ووفقا لها، فإن عواقب النزاع في أوكرانيا "كانت السبب الأكبر لعدم تمكن هذا المؤتمر من اعتماد وثيقة توافقية".

في وقت سابق، قال أندريه بيلوسوف نائب رئيس وفد روسيا إلى المؤتمر، إن التصريحات الكاذبة والمسيسة لبعض الوفود بشأن أوكرانيا منعت التوصل إلى توافق حول البيان الختامي للمؤتمر.

ووفقا له، جاءت بعض الوفود إلى الفعالية المذكورة، بهدف تحقيق مآرب سياسية محددة بأي ثمن كان.

وذكر رئيس المؤتمر جوستافو زلاوفينن، في مؤتمر صحفي أن روسيا طالبت بتعديلات على فقرات الوثيقة النهائية التي تخص محطة زابوروجيه الكهروذرية وكذلك مذكرة بودابست.

المصدر: نوفوستي