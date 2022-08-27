الممثل الأمريكي يعلق على مشروع بيان مؤتمر عدم الانتشار النووي

قال آدم شينمان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون منع الانتشار، إن مسودة الوثيقة النهائية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي لم يتم تبنيها يوم أمس، لم تكن مثالية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تأسف رغم ذلك لعدم اعتماد هذه الوثيقة.

وأضاف شينمان: "نحن ندرك أن مشروع الوثيقة الختامية لم يكن كاملا، ولم يعكس بشكل عادل الظروف على أرض الواقع".

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ووفقا له، قلل نص الوثيقة "من أهمية الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

وفي نفس الوقت، اتهم الممثل الأمريكي، روسيا بخلق تهديد إشعاعي لأوكرانيا وأوروبا.

قبل ذلك قال أندريه بيلوسوف نائب رئيس وفد روسيا إلى المؤتمر، إن التصريحات الكاذبة والمسيسة لبعض الوفود بشأن أوكرانيا منعت التوصل إلى توافق حول البيان الختامي للمؤتمر

ووفقا له، جاءت بعض الوفود إلى الفعالية المذكورة، بهدف تحقيق مآرب سياسية محددة بأي ثمن كان.

ووصف الدبلوماسي رغبة بعض الدول في فرض "صيغ سياسية غير مقبولة" حول أوكرانيا، بأنها "استفزاز محض" من جانب المستعدين للتضحية بسنوات عديدة من العمل المثمر لمؤتمر المراجعة واستخدام المؤتمر "لتصفية الحسابات مع روسيا، وإثارة مواضيع لا علاقة لها مباشرة بالمعاهدة".

المصدر: نوفوستي