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البنتاغون يتعاقد مع Raytheon لتصنيع أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا بقيمة 182 مليون دولار

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البنتاغون يتعاقد مع Raytheon لتصنيع أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا بقيمة 182 مليون دولار
Legion-Media ZUMA Press
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عقدت وزارة الدفاع الأمريكية صفقة مع شركة Raytheon لتصنيع أنظمة NASAMS للدفاع الجوي بقيمة 182 مليون دولار، لصالح أوكرانيا.

وأشار البنتاغون في بيان له يوم الجمعة، إلى أن تصنيع المنظومة سينتهي في موعد أقصاه الـ23 من أغسطس 2024.

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ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، سيتم تقديمها على مراحل.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن المساعدات ستقدم بعد توقيع العقود بين البنتاغون ومنتجي الأسلحة، وليس من احتياطي الترسانات الأمريكية.

وتتضمن حزمة المساعدات 6 أنظمة للدفاع الجوي من نوع NASAMS.

المصدر: تاس

 

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