ما حقيقة مقتل جنرال إيراني في الضربات الأمريكية الأخيرة بدير الزور السورية؟ (صور)

انتشر على مواقع التواصل خبر مقتل الجنرال الإيراني سردار أكبر جلوغ مرد، خلال الضربات الأمريكية الأخيرة على مقرات الحرس الثوري في دير الزور السورية، كما نشرت "صورة للجنرال".

غير أن هذا الخبر لا صحة له، إذ اختلقته قناة اسمها "صابرين نيوز"، وبإقرار منها.

والصورة المتناقلة مركّبة، وتظهر في الواقع، وجه المدرب الدولي لاعب كمال الأجسام العراقي رياض أبو علي الصرايفي الذي أطل في فيديو ليستنكر استخدام صورته لفبركة خبر كاذب، مؤكدا أنه حي يرزق.

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن الخميس الفائت أنه قتل في شرق سوريا خلال 24 ساعة أربعة عناصر من مجموعات مسلّحة مدعومة من إيران، ردا على قصف صاروخي أدى إلى إصابة جنود أمريكيين في المنطقة.





المصدر: النهار اللبنانية