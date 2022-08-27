موسكو تطالب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالرد على حجب RT France

توجهت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى مكتب المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بطلب الرد على حجب الاتحاد الأوروبي قناة RT France الروسية.

وطلبت البعثة الروسية من الأمم المتحدة "دراسة هذا المثال الواضح للانتهاك السافر لحرية التعبير الذي وقع في أوروبا المنورة، والرد عليه".

وقالت في رسالتها إن "أوروبا التي تدعي بأنها معقل الحريات والديمقراطية، تتخذ موقفا انتقائيا في ما يخص تطبيق حقوق الانسان الأساسية، وخاصة في ما يخص حق التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومات".

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد رفضت طعن قناة RT France في قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من وائل الإعلام الروسية، بما فيها تابعة لشبكة RT.

وحجب الاتحاد الأوروبي عددا من وسائل الإعلام الروسية في أوائل مارس الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي