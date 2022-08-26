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العراق.. مقتل عسكري بانفجار استهدف دورية للجيش

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العراق.. مقتل عسكري بانفجار استهدف دورية للجيش
Gettyimages.ru
مقتل عنصر من القوات العراقية في انفجار استهدف دورية للجيش في ديالى
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أفاد مصدر أمني عراقي في ديالى يوم الجمعة، بأن عنصرا من الجيش قتل وأصيب اثنان آخران بانفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" إن "جنديا سقط ضحية وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة على دورية عسكرية في منطقة (البيجات) بين ناحيتي بهرز وكنعان 20 كم جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وأخلت الضحية والمصابين فيما شنت قوة أخرى حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين".

وتعد مناطق جنوبي ناحيتي بهرز ونعان معاقل ساخنة لبؤر "داعش" المتخفية وتشهد حوادث أمنية بين الحين والآخر.

المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية

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