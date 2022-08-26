نزاع قضائي بين "موديرنا" و"فايزر - بايونتك" حول انتهاك براءات لقاح كورونا

أطلق مختبر "موديرنا" الأمريكي معركة قضائية ضد "فايزر - بايونتك"، متهما إياهما بانتهاك براءات تكنولوجيات أساسية للقاحه بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال، المضاد لـ"كوفيد-19".

وجاء في بيان صادر عن الشركة أن "موديرنا على قناعة بأن لقاح كوميرناتي من فايزر وبايونتك ضد كوفيد-19 ينتهك البراءات التي أودعتها موديرنا بين 2010 و2016".

وأشارت موديرنا إلى أنها تنوي استخدام مروحة التكنولوجيات هذه المرتبطة بالرنا المرسال لتطوير علاجات ضدّ الإنفلونزا وفيروس العوز المناعي البشري "اتش آي في" وأمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات.

وكانت موديرنا وفايزر (متعاونة مع بايونتك) أول من بدأ، بعيد تفشي الجائحة، بإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال التي تتيح حث الخلايا البشرية على توليد بروتينات موجودة في الفيروس كي يعتاد الجهاز المناعي على التعرف على هذا الفيروس وكبحه.

وكانت اللقاحات قبل ذلك ترتكز على جرعات فيروسية أُضعف مفعولها أو أُبطل يعتاد الجسم بفضلها على التصدي للفيروس.

وكان تطوير العلاجات الذي يتطلب تجارب سريرية للتحقق من سلامتها يستغرق في الأغلب عدة سنوات.

وشكّل استعمال تكنولوجيا الرنا المرسال في لقاحات موديرنا وفايزر / بايونتك الأكثر استخداما في العالم تتويجا لأربعة عقود من الأبحاث سمحت بتخطي عراقيل عدة.

وتعلق آمال كبيرة على هذه التكنولوجيا التي تتيح مرونة واسعة وقدرة على تحفيز إنتاج المستضدات في الجسم.

وأوضحت موديرنا أنها قدّمت شكوى في ولاية ماساتشوسيتس في الولايات المتحدة وفي دوسلدورف في ألمانيا، وقد يستغرق فض النزاع القضائي عدة سنوات.

وكشفت فايزر/بايونتك في رسالة إلى وكالة فرانس برس أنها لم تطلع بعد على مضمون الشكوى كاملا، غير إن المجموعتين لم تخفيا استغرابهما من هذه التطوّرات، نظرا إلى أن لقاح فايزر / بايونتك ضدّ كوفيد-19 قائم على تكنولوجيا الرنا المرسال الحصرية لبايونتك وهو طوّر في إطار تعاون بين بايونتك وفايزر.

وقالت بايونتك في بيان منفصل "إنه أمر مؤسف لكن من الشائع أن تقول شركات أخرى إن منتجا ناجحا ينتهك ملكيتها الفكرية".

وأعربت المجموعتان عن استعدادهما للدفاع "بشراسة" عن مصالحهما في وجه مزاعم موديرنا.

وهذه ليست أول دعوى قضائية تطلق على خلفية انتهاك براءات حول تكنولوجيا الرنا المرسال الجديدة، فمجموعة موديرنا ملاحقة من شركتي التكنولوجيا الحيوية الصغيرتين "أربوتوس بيوفارما كوربوريشن وجينيفنت ساينسز.

وتطال بايونتك شكوى قدّمتها في ألمانيا شركة كيورفاك الألمانية ردّت عليها فايزر/بايونتك بدعوى في الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب