أكد الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فيليب جيرالدي، أن تصريحات الرئيس البولندي أندجيه دودا عن إعادة شبه جزيرة القرم لأوكرانيا، لا معنى لها.

وقال جيرالدي في برنامج حواري مع الإعلامي أندرو نابوليتانو على "يوتيوب"، إن "هناك أناسا يعملون شيئا دون أن يمتلكوا المهارات اللازمة. وأعمالهم أو قراراتهم لا معنى لها أحيانا".

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وأضاف أن تصريحات دودا يجب النظر إليها "في سياق المعاداة التاريخية للناخبين البولنديين تجاه روسيا".

وأعرب عن قناعته بأنه "يجب أن يكون واضحا للجميع، بمن فيهم وكالة الاستخبارات المركزية و"مي-6" والموساد أنه لا توجد لدى أوكرانيا أي فرصة في هذا النزاع".

المصدر: RT+نوفوستي