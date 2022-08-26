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مقتل مرتزق أمريكي في أوكرانيا

أخبار العالم

مقتل مرتزق أمريكي في أوكرانيا
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أفادت مجلة "نيوزويك" اليوم الجمعة نقلا عن الخارجية الأمريكية، بمقتل مرتزق أمريكي جديد في أوكرانيا، ليلتحق بـ"نصف دزينة" من المرتزقة الأمريكيين القتلى هناك حتى الآن.

ولم تحدد الوزارة الأمريكية ملابسات مقتل المواطن الأمريكي واسمه وأين ومتى قُتل "احتراما لخصوصياته"، حسب تعبيرها.

ووفقا للمجلة، فقد قتل "حوالي نصف دزينة" من المواطنين الأمريكيين الذين قاتلوا إلى جانب كييف خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ودعت السلطات الأمريكية مرارا وتكرارا جميع الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

المصدر: تاس

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