الأرجنتين.. ضبط 1.6 طن من الكوكايين كانت متجهة إلى دبي

أعلنت الشرطة الأرجنتينية ضبط 1.6 طن من الكوكايين في شحنة من علف الحيوانات متجهة إلى دبي، واعتقال 12 مشبوها.

وتسلط هذه العملية التي نُفذت ليل الخميس الجمعة في مدينة روساريو في وسط البلاد، الضوء على الدور الذي تؤديه الموانئ الأرجنتينية في تهريب مخدرات أمريكا الجنوبية على الصعيد الدولي.

وقال ماريانو خيوفرا رئيس قسم المخدرات الخطرة في الشرطة الفدرالية، إن شحنة الكوكايين التي ضبطت "تبلغ قيمتها حوالى 60 مليون دولار".

وجرت عمليات التوقيف في مواقع مختلفة في أنحاء البلاد.

وأوضح خيوفرا "كلهم أرجنتينيون وبعضهم تجار مخدرات معروفون".

كما ضُبطت مجموعة من الأسلحة النارية والسيارات الرياضية ومبلغا كبيرا من الأموال.

وكان الكوكايين مخبأ في أكياس من علف الذرة كانت على وشك تحميلها في حاوية متجهة إلى دبي.

وأفادت الشرطة أن منشأ الكوكايين على الأرجح هو كولومبيا، أكبر منتج للمخدرات في العالم.

وروساريو الواقعة على مسافة 310 كيلومترات من بوينوس أيرس، هي ثالث أكبر مدينة في الأرجنتين والميناء الرئيسي للصادرات الزراعية إلى المحيط الأطلسي، لكنها أيضا أكثر المدن عنفا في البلاد مع وصول معدل جرائم القتل فيها إلى ثلاث مرات المعدل الوطني.

المصدر: أ ف ب