ليتوانيا تشتري مسيّرات بولندية لصالح أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس، أن بلاده ستشتري من بولندا 37 طائرة مسيرة هجومية من نوع Warmate لصالح أوكرانيا.

وقال الوزير في منشور على "فيسبوك"، يوم الجمعة، إن وزارة الدفاع ستحصل على مليون يورو من التبرعات التي تم جمعها لمساعدة أوكرانيا، وستستخدمها لشراء الطائرات المسيرة.

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وقد اختتم نائب وزير الدفاع فيليوس سيميشكا المباحثات في وارسو مع الشركة المنتجة بهذا الصدد.

ومن المتوقع أن تحصل ليتوانيا على ما مجموعه 37 طائرة، سيتم تقديم 10 منها مجانا، ومجموعتين من قطع الغيار لها.

المصدر: تاس