الخارجية الروسية: كييف تحاول تعطيل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية سلطات كييف بمحاولة تعطيل مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زاباروجيه.

وقالت الخارجية الروسية إن كييف تبذل قصارى جهدها لتعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زاباروجيه، لكن مساعيها هذه لن تتحقق.

وأضافت: "يقوم الجانب الروسي بكل ما هو ضروري لضمان سير المهمة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زاباروجيه".

وتابعت: "لقد أصبح هذا الأمر ذا أهمية متزايدة في ظل شن القوات الأوكرانية الآن ضربات جديدة على المحطة، ومنطقة تخزين الوقود النووي المستهلك".

المصدر: نوفوستي