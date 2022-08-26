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مصدر أمني إسرائيلي: واشنطن تجهز لخيار عسكري ضد إيران بالموازاة مع مفاوضات الاتفاق النووي

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مصدر أمني إسرائيلي: واشنطن تجهز لخيار عسكري ضد إيران بالموازاة مع مفاوضات الاتفاق النووي
RT
بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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قال مصدر أمني إسرائيلي إن وزير الدفاع بيني غانتس، خلص بعد لقائه مسؤولين أمريكيين إلى أن واشنطن تجهز لخيار عسكري ضد إيران، بالموازاة مع مفاوضات العودة للاتفاق النووي.

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والتقى وزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارته للولايات المتحدة بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك الحاجة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة.

وقال غانتس للمستشار سوليفان إن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي، كما تم عرضه على الأطراف المعنية.

وشدد الوزير على عدة عناصر حاسمة لغرض منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

كما شدد غانتس على أهمية الحفاظ على القدرات العملياتية وتعزيزها للأغراض الدفاعية والهجومية في مواجهة برنامج إيران النووي وكذلك عدوانها الإقليمي بغض النظر عن النقاش الدائر حول الاتفاقية.

المصدر: RT  + وسائل إعلام عبرية

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