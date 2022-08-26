قوات كييف تكثف قصفها المدفعي لمحطة زابوروجيه النووية

أعلنت إدارة مدينة إنيرغودار حيث محطة زابوروجيه النووية، أن قوات كييف كثفت قصفها المدفعي للمحطة، واستهدفتها بـ6 قذائف أخرى خلال الساعة الماضية.

وقالت الإدارة في بيانها: "أطلقت قوات كييف المجرمة خلال الساعة الماضية 6 قذائف مدفعية أخرى من الضفة المقابلة لنهر دنيبر. وخلال اليوم، تم تسجيل 10 عمليات قصف بالمدفعية على أراضي المحطة النووية ووقعت الانفجارات بالقرب من مخازن النظائر المشعة".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة.

المصدر: تاس