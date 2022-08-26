النرويج تلتحق بحزمة عقوبات بروكسل السابعة ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية التحاق أوسلو بالحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت الوزارة في بيانها: "نعلن فرض النرويج عقوبات إضافية على روسيا. حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو 2022 تم إدخالها على القانون النرويجي وباتت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".

وشملت الحزمة السابعة من العقوبات حظر استيراد الذهب الروسي واستيراد مواد أخرى من روسيا، إضافة إلى تجميد أصول مصرف "سبيربنك" الروسي و50 فردا وكيانا روسيّا إضافيين.

المصدر: RT