منظمات يهودية تنتقد رئيس الأرجنتين على تصريحات حول الهولوكوست

انتقدت منظمات يهودية الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، على مقارنته حصيلة ضحايا وباء كورونا بعدد قتلى الهولوكوست، ورأت أن هذه المقارنة مهينة لذكرى ضحايا المحرقة.

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فرنانديز، كان قال في وقت سابق خلال ندوة حول التنوع والشمول: "ما زلنا لا نعرف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذا الوباء"، وأضاف أن إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما بين 6 إلى 10 ملايين شخص قضوا بالفيروس.

وعلّق الرئيس الأرجنتيني: "ليس لدينا العدد الدقيق، لكن على أي حال، نحن نعلم أن الوباء قتل ما بين محرقة واثنتين".

وكان فرنانديز قال، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر: "نحن نعيش في جائحة، مات أكثر من 6 ملايين شخص، وهو نفس العدد تقريبا من الأشخاص الذين لن ننساهم أبدا الذين ماتوا في الهولوكوست".

تصريحات لاقت إدانة من منظمات يهودية حسب موقع "i24new"، ووصفتها منظمات بأنها "غير مقبولة، وتظهر عدم احترام لضحايا المحرقة"، حسب الموقف الذي أعربت عنه منظمة B'nai Brith International في "تويتر".

وعلى المنصة ذاتها قالت منظمة DAIA، التي تمثل الجالية اليهودية في الأرجنتين: "بصفتنا منظمة لحقوق الإنسان، سمعنا من الرئيس ألبرتو فرنانديز بيانين غير لائقين ومؤسستنا ترفض"، وأضافت في بيان أن الهولوكوست كانت "مأساة فريدة لا تضاهى".

المصدر: "i24new"