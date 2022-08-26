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الصين ترسل 35 طائرة و8 سفن حربية إلى تايوان

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الصين ترسل 35 طائرة و8 سفن حربية إلى تايوان
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات التايوانية سجلت اليوم الجمعة اقتراب 35 طائرة و8 سفن حربية تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها على "تويتر": "حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي يوم 26 أغسطس، سجلت القوات التايوانية نشاط 35 طائرة و8 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".

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وأشارت إلى أن 18 طائرة عبرت ما يسمى بـ "الخط المتوسط" لمضيق تايوان، منها 8 مقاتلات من طراز "سو-30"، وثلاث طائرات من طراز "جي- 11 اس"، وأربع طائرات "جي- 16 اس"، وثلاث طائرات "جي-10 اس".

ووفقا لها فإن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية.

المصدر: نوفوستي

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