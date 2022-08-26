كوريا الجنوبية: تهديدات بقتل الرئيس وعقيلته وكبار المسؤولين.. والشرطة تحقق

تحقق الشرطة الكورية الجنوبية في سلسلة منشورات عبر "تويتر" تتضمن تهديدات ضد الرئيس يون سيوك-يول، وعقيلته كيم كيون-هي.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الشرطة الوطنية أنها تلقت بلاغا من وكالة الاستخبارات الوطنية بشأن منشورات في "تويتر"، تنص على تهديدات بالقتل موجهة للرئيس يون وزوجته كيم، والنواب البرلمانيين الرئيسيين في الحزب الحاكم، وبدأت في التحقيق بذلك.

وحسب الوكالة فإن المنشورات كانت تحمل عناوين: "يون سيوك-يول الجاهل "، و"كيم كيون-هي للذبح". بينما حدد أحد المنشورات يوم 29 من الشهر الجاري موعدا "لوفاة" كل من: الرئيس يون، وزوجته كيم كيون-هي، ووزير العدل هان دونغ-هون، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم كوون سيونغ-دونغ، ورئيس لجنة القيادة الطارئة للحزب الحاكم جو هو-يونغ.

ونشرت تلك المنشورات في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس.

ورفع صاحب الحساب مقالات مع صور عقيلة الرئيس كيم، بعناوين "من الأفضل أن تنتحري"، و"ستتعرضين لطلقة نارية مثلما حدث للرئيس الأسبق بارك جونغ-هي وأبي شينجو".

وتخطط الشرطة لتوجيه الاتهام رسميا بمجرد التحقق من هوية صاحب الحساب.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تحقق في تهمة التهديد لصاحب الحساب المجهول في "تويتر" بموجب قانون شبكة المعلومات والاتصالات.

المصدر: "يونهاب"