مقتل مسؤول أمني بتفجير في بيرديانسك

أكدت إدارة مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه، مصرع نائب رئيس شرطة المرور في المدينة جراء تفجير استهدفه اليوم الجمعة.

وأوضح مصدر في إدارة المدينة أن انفجارا وقع قرب مركز صحي يقيم فيه لاجئون من مدينة ماريوبول، وقال أنه أصيب شخص واحد هو نائب رئيس شرطة المرور الكسندر كوليسنيكوف، الذي نقل إلى المستشفى قبل أن يأتي نبأ وفاته متأثرا بالجراح.

وحسب المعلومات الأولية، فقد كانت قنبلة تحتوي على قطع حديدية، مثبتة على ارتفاع 3 أمتار في شجرة تقف خلف سياج ملعب رياضي كان لحسن الحظ خاليا من الأطفال لحظة الانفجار.

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وأشار ممثل إدارة المدينة إلى وقوف نظام كييف وراء محاولات أخرى لاغتيال مسؤولين في الأراضي المحررة.

وقبل يومين تم اغتيال إيفان سوشكو، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لبلدة ميخائيلوفكا في زابوروجيه، بانفجار لغم زرع في سيارته.

المصدر: "نوفوستي"