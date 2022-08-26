ماكرون يرد على ليزا تراس ويتحدث عن "مشكلة خطيرة"

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا وبريطانيا تتجهان نحو "مشاكل خطيرة"، ردا على قول وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس إنها لا تعرف ما إذا كان الرئيس الفرنسي "صديقا أم عدوا".

وردا على سؤال حول رده على التصريحات، قال ماكرون إنه "ليس من الجيد أن تفقد اتجاهاتك.. إذا سُئلت نفس السؤال، فلن أتردد لثانية واحدة للتأكيد على أن فرنسا صديقة للشعب البريطاني"، معتبرا أنه إذا لم تستطع فرنسا وبريطانيا "تحديد ما إذا كانا صديقين أم أعداء، فإننا نتجه نحو مشاكل خطيرة".

وكانت تراس قالت في تصريح يوم أمس إنها ستحكم على ماكرون "بالأفعال وليس الأقوال"، لكن ماكرون قال إن المملكة المتحدة لا تزال "أمة صديقة وحليفا قويا بغض النظر عن قادتها".

المصدر: "الغارديان"