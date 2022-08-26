وسائل إعلام: تايوان سلمت أوكرانيا 800 "هاون طائر" (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامة تايوانية ودولية أن تايبيه سلمت كييف مؤخرا 800 طائرة بدون طيار من طراز Revolver 860.

ووصفت التقارير هذه المروحية الرباعية الكبيرة بأنها "مدفع هاون طائر" بسبب حجيرة القنابل الدوارة التي تشبه الأسطوانة، والتي يمكن أن تحتوي على ثماني قذائف هاون عيار 60 ملم.

ويبلغ وزن الطائرة بدون طيار 42 كيلوغراما وقطرها 1.35 متر. عند تحميلها بثماني قذائف هاون عيار 60 ملم، يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا والبقاء في الجو لمدة 20 إلى 40 دقيقة بأذرعها الأربع وثماني مراوح دافعة.

وأشار موقع WP tech البولندي إلى أن وسطاء في بولندا كانوا على الأرجح قد قدموا طلبات شراء الأسلحة من شركة DronesVision التايوانية المنتجة، ثم قاموا بتسليمها إلى جهات في الجيش الأوكراني.

وقالت شركة DronesVision إنه نظرا "للوضع الدولي المعقد والمتغير"، لا يمكنها إلا الكشف عن وجود عملاء لها في بولندا، لكنها أقرت بأن منتجاتها قد تم تسليمها للقتال في أوكرانيا وأنه "يفترض أن تكون قد شاركت بالفعل في المعارك".

المصدر: Taiwan News