 
مباشر

وسائل إعلام: تايوان سلمت أوكرانيا 800 "هاون طائر" (فيديو)

أخبار العالم

وسائل إعلام: تايوان سلمت أوكرانيا 800
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tolr

ذكرت تقارير إعلامة تايوانية ودولية أن تايبيه سلمت كييف مؤخرا 800 طائرة بدون طيار من طراز Revolver 860.

ووصفت التقارير هذه المروحية الرباعية الكبيرة بأنها "مدفع هاون طائر" بسبب حجيرة القنابل الدوارة التي تشبه الأسطوانة، والتي يمكن أن تحتوي على ثماني قذائف هاون عيار 60 ملم.

ويبلغ وزن الطائرة بدون طيار 42 كيلوغراما وقطرها 1.35 متر. عند تحميلها بثماني قذائف هاون عيار 60 ملم، يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا والبقاء في الجو لمدة 20 إلى 40 دقيقة بأذرعها الأربع وثماني مراوح دافعة.

وأشار موقع WP tech البولندي إلى أن وسطاء في بولندا كانوا على الأرجح قد قدموا طلبات شراء الأسلحة من شركة DronesVision التايوانية المنتجة، ثم قاموا بتسليمها إلى جهات في الجيش الأوكراني.

وقالت شركة DronesVision إنه نظرا "للوضع الدولي المعقد والمتغير"، لا يمكنها إلا الكشف عن وجود عملاء لها في بولندا، لكنها أقرت بأن منتجاتها قد تم تسليمها للقتال في أوكرانيا وأنه "يفترض أن تكون قد شاركت بالفعل في المعارك".

المصدر: Taiwan News

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا