حكومة إثيوبيا تدين سرقة الوقود من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي

أدانت حكومة إثيوبيا سرقة 570 ألف لتر من الوقود من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وسجن الموظفين الذين قاوموا عمليات النهب.

وقالت دائرة الاتصال الحكومي في بيان إن "سرقة 12 صهريجا من الوقود والتي كانت تستخدم في نقل المساعدات الإنسانية وإمدادات المدخلات الزراعية للمستفيدين في إقليم تغيراي، وأن السرقة تمت من قبل الجماعة الإجرامية، والتي تعتبر جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أنه "تم تأكيد العمل الإجرامي الذي وقع يوم الأربعاء من قبل الشركاء الإنسانيين الدوليين (برنامج الغذاء العالمي) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى تقارير سابقة من الأشهر الأخيرة".

وأفادت بأن "الجهات الدولية لم تستجب للتحذيرات ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتصدي لهذه الجرائم"، مضيفة: "تسليح الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي، وسحب المساعدات من المستفيدين المقصودين في منطقة تغيراي هي مسار شائع تسلكه الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي منذ الثمانينيات".

واعتبرت أن "نهب الوقود والمساعدات الإنسانية يستخدم لتعزيز الهجوم الأخير الذي شنته الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي في المناطق المحيطة ببلدة كوبوا"، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات جادة والعمل على الصدق والشفافية فيما يتعلق بالتقارير والأدلة المؤكدة المذكورة أعلاه".

وطلبت من المجتمع الدولي تحميل جبهة تحرير تغيراي المسؤولية وتقديم ضمانات للحكومة الفيدرالية بأن المساعدة الإنسانية تصل بالفعل إلى المستفيدين في منطقة تغيراي.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية