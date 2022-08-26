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أمريكيون يتهمون رئيس أوكرانيا بالسرقة

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أمريكيون يتهمون رئيس أوكرانيا بالسرقة
Gettyimages.ru
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أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم 3 مليارات دولار كمساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا رغم التضخم وأزمة الغذاء والوقود في البلاد، ردود فعل صاخبة بين مستخدمي موقع "بريتبارت".

وكتب المستخدم Gene Mierzwa: "ولا تنسوا، بعد أن يتلقى الأوكرانيون أموالنا، سيواصلون توبيخنا على أي حال لعدم إعطائنا ما يكفي. هذه عادتهم".

وكتب NoNameGiven: "الثلاثة مليارات التالية هي مجرد دية من جو وهنتر بايدن إلى المركز العالمي لغسيل الأموال – أوكرانيا، لأن هذه الدولة بالذات جعلت عائلة بايدن غنية".

وقال apieceofwork: "نعم، زيلينسكي نفسه هو المسؤول الرئيسي الفاسد. من المحتمل أنه يشتري عقارات وأصولا أخرى في أمريكا".

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وأضاف المستخدم جوان غاضبا: "بالطبع، هو فاسد مثل بايدن. وهو يسخر منا نحن الأمريكيين! ونحن نرضى بكل ذلك".

وقال المستخدم Brent مستفسرا: "مليارات لأوكرانيا ولإسرائيل ولمصر. ومن سيفكر فينا نحن الأمريكيون؟".

المصدر: نوفوستي

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