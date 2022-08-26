ماكرون: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقت ضمانات أمنية من روسيا وأوكرانيا لبعثتها لمحطة زابوروجيه
ria.ru
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلتا على ضمانات أمنية من روسيا وأوكرانيا لإرسال بعثة الوكالة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ماكرون في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين خلال زيارته إلى الجزائر: "التقينا بالأمس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي اليوم الآخر تحدثت مع الرئيسين زيلينسكي وبوتين. تلقينا ضمانات أمنية من الجانبين الأوكراني والروسي. والآن هناك (في محطة زابوروجيه النووية) يمكن نشر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستكون محمية".
المصدر: نوفوستي