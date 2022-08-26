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غانتس: سنواصل تعاوننا مع الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني

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غانتس: سنواصل تعاوننا مع الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل والولايات المتحدة "ستواصلان توسيع التعاون في مواجهة العدوان الإيراني".

وفي أول زيارة له لمقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، عرض غانتس وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، زيادة التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية، وكذلك زيارة التعاون في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات.

وقال غانتس إن "تعاون إسرائيل مع القيادة المركزية والدول الإقليمية يغير قواعد اللعبة في قدرتنا على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، خاصة عند مواجهة إيران ووكلائها"، مشددا على "أننا سنواصل تعميق تعاوننا وتوسيع الإجراءات المطلوبة لاستهداف وكلاء إيران وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأضاف: "نتفهم الحاجة إلى التأكد من عدم وجود مظلة نووية لإيران يمكن تحتها نشر الإرهاب وتهديد العالم والشرق الأوسط"، مبينا أن هذه ستكون الرسالة التي ينوي نقلها خلال اجتماعه المقرر مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في واشنطن.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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