قال ألكسندر فولغا، رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إينرغودار، إن محطة زابوروجيه الكهروذرية تعمل بشكل طبيعي، ولم تشهد يوم أمس أي قطع كامل للكهرباء نتيجة لاستفزازات كييف.

"لم يحدث أي فصل لمحطة زابوروجيه بشكل كامل، كما زعم [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي. كانت هناك حالة طوارئ تم تخطيها بواسطة قواطع الحماية الآلية الموجودة في حرم المحطة. يمكن التأكيد أن المحطة الكهروذرية تعمل بشكل طبيعي في القوت الراهن".

إقرأ المزيد

وشدد فولغا على أن محطة زابوروجيه الكهروذرية تواصل توريد الكهرباء إلى أوكرانيا، بالشكل الطبيعي المعتاد.

وقال فولغا: "في اتجاه أوكرانيا، يتم توفير الكهرباء بنفس الوضع العادي الذي كانت عليه. تعمل محطة الطاقة النووية حاليا بشكل طبيعي. لا توجد أية أعطال أو توقفات".

يشار إلى أن المحطة المذكورة تقع على الضفة اليسرى لنهر دينبر بالقرب من مدينة إينرغودار. وهي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والطاقة المنتجة. وتقع هذه المحطة تحت حماية الجيش الروسي منذ مارس الماضي.

المصدر: تاس