خبير أمريكي: بايدن توسل للسعودية لزيادة إنتاج النفط نكاية بروسيا

قال دان إبرهارت مدير عام شركة Canary للتنقيب عن النفط، في مقالة لمجلة "فوربس" إن المملكة العربية السعودية رفضت تلبية طلبات الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة إنتاج النفط.

ويرى الخبير، أن الرفض السعودي هذا، يظهر أن الرياض أقرب إلى موسكو أكثر من قربها من واشنطن.

وتذكر هذا الخبير، كيف حاول الرئيس الأمريكي الحالي مرات كثيرة دون جدوى، الحصول على الدعم من حليفته الشرق أوسطية في سوق الوقود والطاقة.

وأضاف إبرهارت: "ليس سرا بالنسبة لأحد، أن بايدن يريد أن تنخفض أسعار النفط، المحفز الرئيسي للتضخم، ويريد أن يتم ذلك في الوقت المناسب أي قبيل انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس نوفمبر. لقد توسل بايدن للجانب السعودي مرات كثيرة لمساعدته وزيادة إنتاج النفط. والمرة الأخيرة، كانت في منتصف يوليو خلال زيارته إلى الرياض. ومع ذلك، لم يستجب قادة المملكة لنداءات بايدن".

وأشار الخبير إلى أن الرياض غير راضية عن محاولات واشنطن إبرام اتفاق نووي مع إيران، التي ستصبح بعد ذلك المنافس الإقليمي للسعوديين وستتمكن من تحسين وضعها الاقتصادي لأنها ستتمكن من بيع النفط.

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ويرى إبرهارت أن محاولات بايدن لتحقيق أهدافه السياسية من خلال تطبيع العلاقات مع طهران، تسببت في إعلان الرياض مؤخرا عن احتمال خفض إنتاج الذهب الأسود.

في وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع بلومبرغ إن "أوبك + " ستبدأ قريبا العمل لوضع اتفاقية نفطية جديدة لفترة ما بعد عام 2022.

وذكر أن هذا التحالف النفطي، لا يزال وكما في السابق يملك القدرة اللازمة للتأثير على تقلبات السوق، بما في ذلك عن طريق تخفيض الإنتاج.

المصدر: نوفوستي