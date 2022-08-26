"أكسيوس": الإسرائيليون مطمئنون بشأن الرد الأمريكي على الاتفاق النووي

قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" إن مواقف الولايات المتحدة كانت متشددة في الرد على صفقة إيران النووية، مما أدى إلى تضاؤل القلق لدى تل أبيب.

وأشار الموقع إلى أن "مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا عندما وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت حكومته قلقة للغاية من أن البيت الأبيض على وشك تقديم تنازلات جديدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران".

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين القول إن "هذا القلق تضاءل بعد الزيارة"، مشيرين إلى أن "الولايات المتحدة شددت مواقفها بشأن المطالب الإيرانية الرئيسية".

ووفقا لـ"أكسيوس" فقد التقى هولاتا بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومنسق الشرق الأوسط بريت ماكغورك يوم الثلاثاء وتلقى إحاطة بشأن رد الولايات المتحدة على المطالب الإيرانية، قبل يوم واحد من إبلاغها رسميا إلى إيران بشكل مكتوب.

وأفاد بأن أحد أكبر مخاوف إسرائيل، هو أن الولايات المتحدة قد تضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق تحقيقاتها المتعلقة بنشاط إيران النووي غير المعلن، كما تطلب طهران.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن كبار المسؤولين الأمريكيين أوضحوا لهولاتا أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطا سياسية على الوكالة.

مصدر قلق إسرائيلي آخر يتعلق باحتمال تخفيف القيود المفروضة على ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري بعد عقد الصفقة، لكن البيت الأبيض أكد لإسرائيل أنه لن يخفف من موقفه بشأن "عملية العناية الواجبة" بحسب المسؤولين الإسرائيليين.

أما مصدر القلق الآخر فيتعلق بالضمانات الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران لحمايتها من أي سيناريو مستقبلي مشابه لما حصل في 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين فإن الولايات المتحدة لن توافق على فترة السماح هذه إلا إذا ظلت إيران ملتزمة بالصفقة لمدة سنتين ونصف.

ونقل الموقع عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي القول إن البيت الأبيض "اتبع نهجا مدروسا ومبدئيا تجاه هذه المفاوضات منذ البداية"، مضيفا أن "الثغرات ما زالت قائمة ونواصل التفاوض".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم باتوا مطمئنين بعد زيارة هولاتا أن الولايات المتحدة لا تخطط لمنح إيران المزيد من التنازلات الفعلية، معتبرين أن الضربة الجوية الأمريكية "ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا يوم الثلاثاء هي علامة على أن الولايات المتحدة لا تتعجل في التوصل إلى اتفاق نووي".

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط الإسرائيلي أثر على رد الولايات المتحدة على مواقف إيران، ويخططون لمواصلة ذلك في محاولة منهم لمنع أي تنازلات أمريكية.

المصدر: Axios