شولتس يحذو حذو بايدن

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالسلاح لشن ضربات على الأراضي الروسية.

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ونقلت صحيفة "تي أون لاين" عن المستشار الألماني، أن برلين ستتصرف بهذا الشكل، لتتجنب المزيد من تصعيد الصراع.

وقال شولتس في هذا السياق: "صاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأمر بوضوح تام، قال إنه لن يزودها بأسلحة بواسطتها يمكن قصف أراضي روسيا. أعتقد أن هذا المبدأ يجب أن يتبعه الجميع. لن نتصرف بمفردنا وسنسترشد دائما بما يفعله حلفاؤنا".

وكان المستشار الألماني قد صرح في وقت سابق قائلا، إن ألمانيا ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة وكرر ما أعلنته الحكومة من نقل مدافع "غيبارد" ذاتية الدفع المضادة للطائرات ومدافع الهاوتزر ونظام الدفاع الجوي "آيريس تي" برادار خاص إلى كييف. وبحسب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يجب أن يتم تسليم "إيريس-تي" في الأسابيع المقبلة.

المصدر: نوفوستي